Сейчас готовится роад-шоу еврооблигаций Украины

Сейчас ведется подготовка роад-шоу еврооблигаций Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил министр финансов Украины Федор ЯРОШЕНКО сегодня на пресс-конференции.

«Мы готовимся к роад-шоу по всему миру», - сказал министр.

При этом, отвечая на вопрос относительно того, что многие эксперты называют предельно возможным сроком выпуска Украиной еврооблигаций – июль текущего года, министр сказал, что «правительство использует эту возможность».

Как сообщалось, в середине мая Минфин выбрал три международных банка - JP Morgan, Morgan Stanley и "ВТБ Капитал" менеджерами по размещению украинских государственных еврооблигаций.

28 мая директор Департамента государственного долга Министерства финансов Украины Ольга БАШИНСКАЯ заявила, что Украина может перенести на более поздний срок выпуск еврооблигаций, который планировалось осуществить в июне.

9 июня вице-премьер-министр Украины Сергей ТИГИПКО сказал, что не исключает, что правительство Украины до конца июня текущего года может осуществить выпуск еврооблигаций.

Объем заимствований, предусмотренный Государственным бюджетом Украины на 2010 год, составляет 100 млрд. 258 млн. 382,2 тыс. грн. Из них внутренние заимствования планируются на уровне 66 млрд. 190 млн. 271,3 тыс. грн. (в т. ч. выпуск ОВГЗ на сумму 47,85 млрд. грн. для прямого финансирования бюджета и 18,34 млрд. грн. – для финансирования стабилизационного фонда), внешние – на уровне 34 млрд. 068 млн. 110,9 тыс. грн. (в т.ч. прямое финансирование бюджета – выпуск облигаций внешнего госзайма – 10,4 млрд. грн., займ Международного валютного фонда – 16 млрд. грн., кредит Всемирного банка – 4 млрд. грн., финансирование проектов развития – кредиты Европейского банка реконструкции и развития, Международного банка реконструкции и развития, Японского банка международного сотрудничества (323,96 млн. грн.) – 3,67 млрд. грн.