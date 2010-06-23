Эксперт: на украинском рынке акций преобладают негативные настроения

На украинских фондовых площадках в среду, как и днем ранее, преобладали негативные настроения.

Такую точку зрения высказал в интервью корреспонденту УНИАН аналитик инвестиционной компании «Альтана Капитал» Александр КУШНАРЕВ.

По его мнению, «бурный подъем рынка, наблюдавшийся в предыдущие недели, постепенно сходит на нет, уступая место локальной коррекции». Почву для нисходящей динамики создают зарубежные макроэкономические новости. На этом фоне торговцы ведут себя достаточно сдержанно, занимая выжидательную позицию в преддверии выхода информации ФРС США. Некоторая вспышка активности продавцов произошла только под конец сессии среды.

Как сообщил А.КУШНАРЕВ, торги на Украинской бирже 23 июня начались в пессимистичном духе, причиной чего стала неблагоприятная внешняя конъюнктура. Фондовые площадки США и стран азиатского региона накануне показали отрицательную динамику, явившуюся следствием слабой статистики по американскому рынку недвижимости. Вслед за ними в минусе открылись российские и европейские биржи.

Аналитик отметил, что по прошествии первого получаса торгов индекс УБ опустился к отметке в 2100 пунктов. Попытки трейдеров поднять рынок, предпринимавшиеся в первой половине дня, имели лишь кратковременный успех. В середине сессии биржевой индикатор вышел в зеленую зону, но не продержался в ней и часа. После обеда покупатели медленно сдавали свои позиции. С выходом данных по продажам новых домов в США, которые не оправдали экспертных ожиданий, рыночный пессимизм усилился.

По информации А.КУШНАРЕВА, максимальное падение среди голубых фишек было зафиксировано по акциям концерна «Стирол» (-4,40%), Северного ГОКа (-3,40%), «Укрсоцбанка» (-2,72%) и «Укртелекома» (-2,65%). Существенно хуже рынка выглядели многие представители второго эшелона. Так, бумаги «Дакора» просели на 7,29%, Харцызского трубного завода – на 5,04%, «УкрАВТО» – на 4,88%.

Аналитик добавил, что рекордный подъем в среду продемонстрировали акции «Запорожстали» (+25,96%). В последнее время бумаги этого эмитента активно растут (исключение составил вторник), что может быть связано с будущей продажей комбината. В плюсе среди бумаг, пользовавшихся спросом, также оказались акции «Лугансктепловоза» (+2,72%) и «Захидэнерго» (+0,76%). В пятерку лидеров по объемам торгов вошли акции «Азовстали» (10,98 млн. грн.), «Укрнафты» (8,51 млн. грн.), Алчевского МК (6,63 млн. грн.), «Центрэнерго» (5,77 млн. грн.) и «Укрсоцбанка» (5,67 млн. грн.).

Как сообщал УНИАН, индекс ПФТС по итогам торгов в среду, 23 июня, снизился на 0,71% – до 840,81 пункта. Общий объем торгов составил 484 млн. 200 тыс. грн., из них 463 млн. 724 тыс. грн. пришлось на торги государственными облигациями.

Индекс Украинской биржи упал на 1,72% – до 2085,85 пункта. Общий объем торгов составил 78 млн. 426 тыс. грн., из них на срочном рынке - 8 млн. 306 тыс. грн.