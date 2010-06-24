Фондовый рынок упал из-за слабой статистики из США

Украинский фондовый рынок вчера падал на фоне выхода слабой статистики по продаже домов на первичном рынке США.

Об этом говорится в аналитическом обзоре инвестиционной компании Phoenix Capital, переданном агентству УНИАН.

По информации аналитиков, практически все голубые фишки в среду снижались. После роста днем ранее падали акции металлургов. Алчевский меткомбинат снизился на 2%, «Азовсталь» просела на 1,3%, Енакиевский метзавод упал на 1,73%. Второй день подряд падали бумаги банков, при этом «Райффайзен банк Аваль» потерял 1,67%, а «Укрсоцбанк» снизился на 2,72%.

В обзоре отмечается, что вчера падали акции коксохимических предприятий: Авдеевский коксохим ( -1,30%), Ясиновский коксохим (-1,90%), а также «Мотор Сич» (-1,34%) и «Укрнафта» (-1,16%). Только «Захидэнерго» (+0,76%) и «Лугансктепловоз» (+2,72%) продемонстрировали рост.

Аналитики также отмечают, что на иностранных биржах все украинские акции вчера торговались в минусе, кроме бумаг МХП, которые немного выросли в цене. JKX снизился на 2,28%, «Астарта» - на 0,17%, «Кернел» - на 0,08%, Ferrexpo – на 0,63%.

Как сообщал УНИАН, индекс ПФТС по итогам торгов в среду, 23 июня, снизился на 0,71% – до 840,81 пункта. Общий объем торгов составил 484 млн. 200 тыс. грн., из них 463 млн. 724 тыс. грн. пришлось на торги государственными облигациями.

Индекс Украинской биржи упал на 1,72% – до 2085,85 пункта. Общий объем торгов составил 78 млн. 426 тыс. грн., из них на срочном рынке - 8 млн. 306 тыс. грн.