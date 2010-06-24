Эксперты: слухи о соглашении с МВФ активизировали покупателей

Слухи о том, что соглашение с МВФ практически достигнуто, стали причиной активизации покупателей на украинском рынке еврооблигаций.

Такая точка зрения содержится в аналитическом обзоре инвестиционной компании Phoenix Capital, переданном агентству УНИАН.

Как сообщается в обзоре, суверенные выпуски в среду, 23 июня, выросли на 0,25-0,5 пункта, и наибольшим спросом пользовались долгосрочные облигации. Квазисуверенные бумаги также торговались в плюсе: «Нафтогаз» к закрытию прибавил 1 пункта, облигации «Укрэксимбанка» выросли на 0,25-0,5 пункта. В корпоративном секторе инвесторы интересовались выпусками ДТЭК и «Метинвеста». Облигации «Альфа банк Украина» прибавили 0,5 пункта.

По информации аналитиков, на российском рынке вчера преобладала смешанная динамика, при этом более активными были продавцы. Суверенные выпуски упали в цене. Корпоративные облигации «Газпрома», ВТБ и «Лукойла» также снижались. Много сделок заключалось по новым бумагам МТС, но цены по итогам дня не изменились.

Как сообщал УНИАН, Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ надеется, что в ближайшие дни в процессе работы миссии Международного валютного фонда в Украине правительству и МВФ удастся согласовать новую программу сотрудничества.

«Мы договорились о том, что работа миссии Фонда, которая прибыла в Украину, должна закончиться четкими договоренностями с правительством по нашему дальнейшему сотрудничеству. Поэтому я надеюсь, что правительство отработает эти вопросы, и мы найдем все решения», - сказал Президент.

В свою очередь, вице-премьер-министр Украины Сергей ТИГИПКО выразил уверенность, что новая программа сотрудничества Украины и МВФ будет согласована в ближайшие 10 дней по окончании работы миссии МВФ в Украине.