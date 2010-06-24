Эксперт: рынок недвижимости США снова разочаровал инвесторов

Рынок недвижимости США снова разочаровал инвесторов на фондовых биржах.

Такое мнение высказал в комментарии агентству УНИАН стратег компании Astrum Investment Management Константин ЛИТВИН.

По его словам, американские и европейские фондовые рынки закрылись в среду, 23 июня, снижением котировок из-за очередных разочаровывающих данных с рынка недвижимости США. По итогам торгов индекс S&P 500 опустился на 0,3% до 1092 пунктов, а индекс DJ Stoxx 600 упал на 1% до 254 пунктов.

Как подчеркнул К.ЛИТВИН, продажи на первичном рынке жилья в США обвалились в мае на 32,7% до 300 тыс. единиц, что является самым низким уровнем продаж за всю историю наблюдений. При этом данные за апрель были пересмотрены в сторону ухудшения с 504 тыс. до 446 тыс. Рынок ожидал снижения продаж в мае на 18,7%, учитывая последствия истечения государственных субсидий 30 апреля, однако падение на 32% указывает, насколько сильно рынок недвижимости США держался на госсубсидиях.

Кроме того, сообщил стратег, международное энергетическое агентство заявило, что запасы сырой нефти за прошедшую неделю увеличились на 2 млн. баррелей, в то время как рынок ожидал снижения запасов на 800 тыс. баррелей. Увеличение запасов вторую неделю подряд указывает о снижении спроса в экономике.

К.ЛИТВИН отметил в качестве важных ориентиров на сегодняшний день, что в США выходят данные по заказам на товары длительного пользования за май, а также статистика по заявкам на пособия по безработице.