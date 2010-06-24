Эксперты считают реальным размещение еврооблигаций

Министерство финансов Украины имеет достаточно высокие шансы для успешного размещения суверенных еврооблигаций в конце лета 2010 года. Так в инвестиционной группе «Сократ» прокомментировали вчерашнее заявление руководства Минфина о планах по выпуску в июле этого года украинских государственных еврооблигаций.

Как отмечается в аналитическом отчете ИГ, принимая во внимание намерение правительства разместить евробонды под ставку ниже 7%, Минфину, очевидно, придется размещать бумаги со сроком погашения в 2014 году. «Если же министерство намерено размещать бумаги со сроком обращения 10 лет, то ориентировочные ставки на сегодняшний день – не менее 8%», - говорится в отчете. По оценке аналитиков «Сократа», потенциальный объем эмиссии составляет 500-700 млн. долл.

По мнению аналитика инвестиционной компании Foyil Securities Евгения АФОНИНА, размещение еврооблигаций все-таки произойдет, поскольку даже нынешние условия вполне приемлемы для Минфина (суверенные евробонды торгуются с доходностью 6,5%-8%). В то же время, отмечает аналитик, Европа в ближайшее время должна найти решение своим долговым проблемам, что должно успокоить рынок. В соответствии с прогнозом аналитика Foyil Securities, Минфин выпустит еврооблигации на 700-900 млн. долларов по ставке 7,5%.

Как сообщал УНИАН, министр финансов Украины Федор ЯРОШЕНКО 23 июня заявил, что сейчас ведется подготовка роад-шоу еврооблигаций Украины. «Мы готовимся к роад-шоу по всему миру», - сказал министр.

При этом, отвечая на вопрос относительно того, что многие эксперты называют предельно возможным сроком выпуска Украиной еврооблигаций – июль текущего года, министр сказал, что «правительство использует эту возможность».

Справка УНИАН. Объем заимствований, предусмотренный Государственным бюджетом Украины на 2010 год, составляет 100 млрд. 258 млн. грн. Из них внутренние заимствования планируются на уровне 66 млрд. 190 млн. грн., внешние – на уровне 34 млрд. 68 млн. грн.