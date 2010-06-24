«Альтера Финанс» готова приобрести НДС-облигации

Инвестиционная группа «Альтера Финанс» заявила о своей готовности приобрести НДС-облигации, выпускаемые правительством.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе инвестгруппы со ссылкой на одного из руководителей группы, директора направления международных рынков капитала ИГ «Альтера Финанс» Максима ШИНКАРЕНКО.

По его словам, «для инвестиционной группы «Альтера Финанс» НДС-облигации являются интересным объектом инвестирования, потому компания вышла на рынок с предложением о приобретении этих ценных бумаг».

По его мнению, приобретение НДС-облигаций с дисконтом привлекательно для инвесторов своей доходностью, и сегодня потенциальными клиентами на покупку этих ценных бумаг являются как отечественные, так и иностранные банки и фонды.

Однако заинтересованность иностранных инвесторов в приобретении НДС-облигаций ограничена. «Как правило, инвестирование в Украину представляет интерес только при условии получения доходности не менее 20% годовых. Это связано, в первую очередь, с высокими рисками, - объяснил М. ШИНКАРЕНКО, - К примеру, доходность по еврооблигациям достигает 13-15% годовых, при этом для инвестора эти ценные бумаги являются проверенным инструментом, который не влечет за собой валютные риски».

Для украинских банков выкуп НДС-облигаций с дисконтом – хороший способ получения прибыли, есть все основания полагать, что отечественные инвесторы смогут абсорбировать около 80% облигаций, а нерезиденты могут приобрести остальные 20%, считает руководитель инвестгруппы.

Как сообщал УНИАН, правительство планирует для погашения накопленной за 2009 год и просроченной бюджетной задолженности по возмещению НДС выпустить на сумму долга облигации внутреннего государственного займа, которые будут иметь свободное обращение на фондовом рынке.

В ближайшее время правительство планирует выпустить НДС-облигации на сумму 20 млрд. грн. на 5 лет под 5,5% годовых. Это будут ценные бумаги в электронном виде, которыми будут подтверждены обязательства государства по выплатам. Дисконт планируется на уровне не больше 10%. Планируется, что ежегодно будет гаситься по 20% НДС-облигаций.

Справка УНИАН. Инвестиционная группа «Альтера Финанс» была создана в 2000 году. Сегодня это ведущая компания в области управления активами предприятий и инвестиционно-банковских услуг. В состав инвестиционной группы входят четыре компании: ЗАО «Альтера Финанс», ЗАО «Компания по управлению активами «Альтера Эссет Менеджмент», ООО «Инвестиционная группа «Альтера Финанс» и ООО «Консалтинговая фирма «Призма».