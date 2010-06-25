Эксперт: прошлый аукцион по ОВГЗ стал самым результативным в июне

Аукцион по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) во вторник, 22 июня, оказался наиболее результативным в июне, что пришлось кстати для правительства накануне погашения облигаций на 2 млрд. грн.

Такую точку зрения высказал в комментарии агентству УНИАН старший аналитик компании Astrum Investment Management Сергей ФУРСА.

При этом, отметил он, доходность размещения снизилась на 50-100 пунктов по всем проданным стандартным бумагам. Давление на ставки на коротком конце кривой оказывает крайне высокая ликвидность банковской системы. По состоянию на 22 июня 2010 года остатки на корреспондентских счетах банков в Национальном банке Украины составляли 26,5 млрд. грн., что является самым высоким показателем с начала года. При этом в то время Нацбанк обозначил намерения отказаться от размещения депозитных сертификатов на срок длиннее недели, что сделало короткие ОВГЗ фактически безальтернативным инструментом по управлению ликвидностью.

Как отметил С.ФУРСА, в итоге трехмесячные бумаги во вторник были размещены с доходностью 9% на общую сумму 70 млн. грн. Доходность размещения девятимесячных облигаций составила 12%, бумаги были проданы на сумму 45 млн. грн. Наибольший объем средств был привлечен в результате размещения двухлетних облигаций. Бумаги были проданы на сумму 629,7 млн. грн. с доходностью 12,5%.

По словам аналитика, «на фоне отсутствия спроса на низком уровне по среднесрочным бумагам на протяжении последних нескольких недель резкий рост объемов первичных размещений при доходности, которая существенно ниже ставок вторичного рынка, выглядит нелогичным». Он не исключает, что данный спрос носил эпизодический характер и не будет служить ориентиром при дальнейших размещениях после прохождения пиковой даты погашения ОВГЗ (сегодня погашаются ОВГЗ на сумму 2 млрд. грн.). В то же время, С.ФУРСА считает, что снижение ставок на коротком конце кривой носит устойчивый характер.

Как сообщал УНИАН, по предварительным результатам размещения облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) во вторник, 22 июня, в Государственный бюджет удалось привлечь 1 млрд. 083 млн. 296,9 тыс. грн.

В частности, сообщает Национальный банк Украины, ОВГЗ со сроком погашения 22 сентября 2010 года были размещены на сумму 68,46 млн. грн. под 9% годовых, 16 февраля 2011 года – на 41,734 млн. грн. под 12%, 21 марта 2012 года – 654,655 млн. грн. под 12,5% и 4 сентября 2013 – 318,44 млн. грн.

Средства, полученные от продажи ОВГЗ со сроком погашения 4 сентября 2013 года, будут направлены в Стабилизационный фонд для финансирования мероприятий по подготовке и проведению в Украине финальной части Чемпионата Европы 2012 года по футболу.