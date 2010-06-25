Эксперты: украинский фондовый рынок в четверг продолжил падать

Украинский фондовый рынок в четверг, 24 июня, продолжал падать, следуя негативным тенденциям, преобладающим на мировых площадках.

Об этом говорится в аналитическом обзоре инвестиционной компании Phoenix Capital, переданном агентству УНИАН.

Как отмечают аналитики, индекс Украинской биржи вчера открылся ростом, однако спустя некоторое время после начала торгов начал падать и закрылся в минусе. Цены на все акции снижались, при этом больше всего упали бумаги горно-металлургического сектора: «Азовсталь» (-3,14%), «Енакиевский металлургический завод (-3,24%), Ясиновский КХЗ (-2,04%), Алчевский металлургический комбинат (-0,91%). Бумаги банков также торговались в минусе: «Райффайзен банк Аваль» просел на 0,34%, а «Укрсоцбанк» снизился на 1,81%. Остальные голубые фишки также закрылись в минусе.

По информации аналитиков, на иностранных площадках в четверг цена на большинство украинских бумаг снижалась. На Варшавской бирже «Кернел» и «Астарта» потеряли 0,55% и 0,25% соответственно. На Лондонской бирже только МХП (+2,6%) продемонстрировал незначительный рост, в то время как остальные бумаги закрылись в минусе.

В обзоре сказано, что украинский рынок еврооблигаций вчера затих. Объемы торгов были очень низкими, отдельные сделки заключались только по корпоративным бумагам. ДТЭК и «Метинвест» в течение всей торговой сессии торговались без изменения цены. Спрос был также на квазисуверенные выпуски, однако цены по итогам дня остались на прежнем уровне.

Как сообщал УНИАН, индекс ПФТС по итогам торгов в четверг, 24 июня, снизился на 1,18% – до 830,91 пункта. Общий объем торгов составил 119 млн. 863 тыс. грн.

Индекс Украинской биржи упал на 1,07% – до 2063,44 пункта. Общий объем торгов на бирже составил 80 млн. 249 тыс. грн., из них на срочном рынке - 11 млн. 533 тыс. грн.