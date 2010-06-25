Эксперт: инвесторы сомневаются в перспективах мировой экономики

Инвесторы фондовых рынков сомневаются в дальнейших перспективах мировой экономики.

Такую точку зрения высказал в комментарии агентству УНИАН стратег компании Astrum Investment Management Константин ЛИТВИН.

Он отметил, что в четверг, 24 июня, мировые фондовые рынки закрылись падением котировок на фоне в целом нейтральной макростатистики из США и рекордно высоких спрэдов кредитно-дефолтных свопов (CDS) Греции. По итогам торгов индекс S&P 500 упал на 1,7% до 1074 пунктов. Заказы на товары длительного пользования в США снизились в мае на 1,1% после увеличения на 3% в апреле. Заказы упали за счет сокращения заказов на самолеты; за исключением этой волатильной категории заказы увеличились на 0,9% м/м, что совпало с рыночными ожиданиями. Количество безработных, подавших заявки на пособие по безработице, снизилось на прошедшей неделе до 457 тыс., что также оказалось в рамках рыночных ожиданий.

По словам стратега, несмотря на заверения официальных лиц Греции, что их меры по урезанию дефицита бюджета в 13% ВВП опережают планы, инвесторам явно не хватает доверия, на что указывают рекордные спрэды по CDS греческих суверенных бумаг. Динамика спрэдов CDS также указывает на то, что инвесторы отводят роль следующего потенциального возмутителя спокойствия на финансовых рынках Испании.

В целом, считает К.ЛИТВИН, на фоне наблюдаемого в июне постоянного потока негативных макроэкономических данных с рынка недвижимости США, по розничным продажам и трудоустройству инвесторы призадумались, насколько оптимистичными окажутся прогнозы корпораций США на третий квартал и второе полугодие 2010 года. Участвующие в консенсус-прогнозе экономисты все еще полагают, что рост ВВП США во втором квартале составит 3,3%,а в третьем - около 3%. Возможное снижение прогнозов роста ВВП окажет давление на фондовые рынки, так как будет означать переоценку экономической динамики с ускорения до замедления, прогнозирует стратег.