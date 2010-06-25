"Энергоатом" изучает возможность выпуска облигаций

«Энергоатом» изучает возможность выпуска корпоративных облигаций на 100 млн. долл. в 2011 году.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил сегодня журналистам вице-президент по экономическим и финансовым вопросам компании Юрий РЕЗУНИК.

По его словам, в настоящее время НАЭК ведет переговоры с рядом инвестиционных компаний, которые могут выступить в роли организатора такой эмиссии.

Он уточнил, что рассматривается возможность размещения облигаций как на внутреннем, так и внешнем рынках.

Ю.РЕЗУНИК также добавил, что средства, привлеченные в ходе размещения облигаций, планируется направить на реализацию проектов, связанных с достройкой энергоблоков №3 и №4 Хмельницкой АЭС.

Справка УНИАН. ГП «НАЭК «Энергоатом» – крупнейший производитель электроэнергии в Украине с долей совокупного производства свыше 50% в общем объеме производства электроэнергии Украины.

Компания объединяет четыре действующие украинские атомные электростанции с 15 энергоблоками, а также Ташлыкскую ГАЭС и Александровскую ГЭС суммарной установленной мощностью 14 139,5 МВт.

На НАЭК «Энергоатом» возложены функции эксплуатирующей организации, которая отвечает за безопасность эксплуатации всех АЭС страны.