Индекс ПФТС сегодня снизился на 2,33%

Индекс ПФТС по итогам торгов в пятницу, 25 июня, снизился на 2,33% – до 811,58 пункта. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ПФТС.

Согласно сообщению, общий объем торгов на ПФТС составил 324 млн. 173 тыс. грн.

Индекс Украинской биржи по итогам сегодняшних торгов снизился на 1,83% – до 2027,48 пункта. Общий объем торгов на бирже составил 89 млн. 833 тыс. грн., из них торги на срочном рынке составили 21 млн. 278 тыс. грн.