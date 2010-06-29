Эксперт: сотрудничество с МВФ поможет разместить еврооблигации

Возобновление сотрудничества с Международным валютным фондом (МВФ) позволит правительству Украины разместить новый выпуск еврооблигаций в короткие сроки и на более выгодных условиях.

Такое мнение УНИАН высказала экономист инвестиционной компании "Драгон Капитал" Елена БЕЛАН.

По ее словам, на фоне продолжающейся неопределенности на мировых рынках договоренность с МВФ станет мощным позитивным сигналом для международного инвестиционного сообщества, поскольку продемонстрирует готовность украинского правительства проводить обоснованную фискальную политику и укрепит уверенность инвесторов в платежеспособности страны в долгосрочной перспективе. Это, в свою очередь, облегчит доступ к внешним долговым рынкам для государства и частных компаний и, таким образом, будет способствовать притоку долгового капитала в Украину.

«Мы надеемся, что решение о возобновлении программы МВФ будет принято в ближайшие недели. При условии сохранения текущей ситуации на внешних рынках это позволит правительству разместить новый выпуск суверенных еврооблигаций в короткие сроки и на более выгодных условиях. Мы полагаем, что в этом случае еврооблигации удастся разместить с доходностью 8-8,5%. В противном случае интерес инвесторов к украинским бумагам будет гораздо ниже, что повлечет за собой риск повышения доходности и в целом поставит под сомнение возможность разместить необходимый объем», – отметила Е.БЕЛАН.

Как сообщал УНИАН, вице-премьер-министр Украины Сергей ТИГИПКО 28 июня т.г. в рамках 14-й ежегодной конференции инвесторов в Москве сообщил журналистам, что Украина завершит переговоры с МВФ в течение текущей недели, как и предполагалось ранее.

Справка УНИАН. Правительство Украины ведет переговоры с МВФ о начале новой программы сотрудничества, предусматривающей выделение кредита в размере до 19 млрд. долл. на 2,5 года. Однако процесс переговоров затягивается.

2 июня вице-премьер-министр С.ТИГИПКО заявил, что текст нового меморандума для продолжения сотрудничества с МВФ уже практически согласован. При этом он отметил, что размер кредита, который Украина планирует получить от МВФ, окончательно не определен.

21 июня в Украине начала работу миссия Международного валютного фонда.

С.ТИГИПКО в комментарии УНИАН сказал, что рассчитывает, что кредит МВФ по новой программе составит не менее 12 млрд. долл. При этом он выразил уверенность, что новая программа сотрудничества Украины и МВФ будет согласована в ближайшие 10 дней после окончания работы миссии МВФ в Украине.