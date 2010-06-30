Писаренко отозвал свой проект закона о Фонде госимущества

Верховная Рада Украины отозвала проект закона о Фонде госимущества Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 227 из 430 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Данный законопроект был внесен на рассмотрение парламента народным депутатом Украины от фракции БЮТ Валерием ПИСАРЕНКО.

Как сообщил первый заместитель председателя ВР Адам МАРТЫНЮК, который председательствует на заседании парламента, автор законопроекта обратился с просьбой отозвать с рассмотрения данный законопроект. Парламент согласился с этой просьбой.

Данным законопроектом предусматривалось упорядочить деятельность и полномочия ФГИУ.