Эксперты: торги еврооблигациями проходили активно

Торги на украинском рынке еврооблигаций на прошлой неделе проходили активно.

Об этом сообщается в аналитическом обзоре инвестиционной компании Phoenix Capital, переданном агентству УНИАН.

По информации аналитиков, среди наиболее ликвидных бумаг были суверенные еврооблигации, которые прибавили 0,1-0,5 пункта. Снижение доходности суверенных выпусков стало основой роста цен на квазисуверенные облигации: «Нафтогаз» прибавил 0,4 пункта (доходность 8,3%), все выпуски «Укрэксимбанка» также выросли. Короткие бумаги Киева поднялись на 0,6 пункта (доходность 8,1%), а длинные – на 1,3 пункта (доходность 10,4%). В корпоративном секторе «МХП-15» вырос на 0,5 пункта. В банковском сегменте «Альфа банк Украина-12» прибавил 0,6 пункта.

Как отмечают аналитики, на прошлой неделе возросли сомнения по поводу долгов развивающихся экономик. Как следствие, увеличилась стоимость страховки облигаций Греции от дефолта. Однако украинские еврооблигации не поддались общему тренду, так как ожидания успешного завершения переговоров с МВФ положительно повлияли на настроения на рынке. Принятие решения о выдачи нового кредита потребует некоторого времени, однако существенные для рынка новости будут объявлены уже в ближайшие недели, прогнозируют аналитики.