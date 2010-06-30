Эксперт: на фондовых рынках происходит новая волна продаж

На мировых фондовых рынках происходит новая волна продаж. Такую точку зрения высказал в комментарии агентству УНИАН стратег компании Astrum Investment Management Константин ЛИТВИН.

По его словам, мировые фондовые и сырьевые рынки обвалились во вторник, 29 июня, из-за крайне негативной макроэкономической статистики из США, а также возобновившихся забастовок в Греции. Индекс DJIA снизился на 2,65% до 9870 пунктов, а индекс S&P 500 упал на 3,1% до 1041 пункта. При этом широкий индекс европейских акций DJ Stoxx 600 понизился на 3%, закрывшись на отметке 243 пунктов.

Как сообщил стратег, индекс потребительских настроений, рассчитываемый Conference Board, в июне обрушился более чем на 10 пунктов - до 52,9 пункта, в то время как консенсус-ожидания рынка заключались в снижении менее 1 пункта до 62,5 пунктов. Отрицательное влияние на итоговый показатель индекса оказали высокий уровень безработицы и затруднения опрашиваемых с трудоустройством.

К.ЛИТВИН объяснил, что потребительский оптимизм играет большую роль в благосостоянии американской экономики, учитывая тот факт, что около 70% ВВП приходится на потребительский спрос. Розничные продажи в США в мае упали на 1%. Учитывая ухудшение потребительских настроений, розничные продажи в июне могут оказаться еще хуже, чем в мае.

Стратег отметил, что в Греции начались массовые протесты рабочих против урезания государственных затрат, которое отразится в сокращении зарплат государственных служащих и уменьшении штата занятых в государственном секторе. Протесты парализовали страну: автобусы, порты, все государственные учреждения прекратили работу.

По мнению К.ЛИТВИНА, сегодня рынок обратит внимание на следующие важные данные: уровень безработицы в Германии (10:55 по киевскому времени); индекс настроений менеджеров по закупкам в Чикаго (16:45); данные по занятости в США за июнь от ADP (15:15).