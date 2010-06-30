Эксперты: цены на украинские еврооблигации вчера упали

Цены на украинские еврооблигации во вторник, 29 июня, падали, следуя мировым тенденциям.

Об этом говорится в аналитическом обзоре инвестиционной компании Phoenix Capital, переданном агентству УНИАН.

В отчете сообщается, что суверенные выпуски вчера снизились на 0,25-0,5 пункта на всего нескольких сделках. «Нафтогаз» остановился на отметке 104,25 пункта. В банковском секторе активно торговались облигации «Укрсиббанка», однако цены по итогам дня не изменились. В корпоративном секторе все ликвидные бумаги – «Метинвест», «Азовсталь» и «Альфа банк Украина» – падали.

По информации аналитиков, негативные настроения преобладали во вторник и на российском рынке. Долгосрочные суверенные выпуски потеряли 0,5 пункта. В корпоративном секторе снижались облигации «Вымпелком», ТНК, «Газпром» и ВТБ.