Эксперты: украинские акции потерпели значительные убытки

Украинские акции в начале текущей недели потерпели значительные убытки на негативных новостях с международных площадок.

Об этом говорится в аналитическом обзоре инвестиционной компании Phoenix Capital, переданном агентству УНИАН.

По мнению аналитиков, проблемы еврозоны продолжают беспокоить инвесторов. Во вторник, 29 июня, все голубые фишки на Украинской бирже торговались в красной зоне, при этом большинство бумаг потеряло более 5%. Акции «Укртелекома» обвалились – по итогам дня бумага упала на 9,91%. Акции горно-металлургических компаний продолжили падать в цене наряду с бумагами банковского и энергетического секторов. «Укрнафта» (-5,04%) и «Мотор Сич» (-9,36%) вчера также заметно снизились.

Аналитики отмечают, что большинство украинских акций на иностранных биржах во вторник торговались в минусе. Больше всего упали акции Ferrexpo (-6,57%). Бумаги компаний пищевой промышленности демонстрировали смешанную динамику: «Астарта» к закрытию прибавила 0,35%, «Кернел» снизился на 3,18%, а МХП потерял 0,64%. Акции нефтегазового сектора упали.

Как сообщал УНИАН, индекс ПФТС по итогам торгов во вторник, 29 июня, снизился на 4,36% – до 776,23 пункта. Общий объем торгов составил 85 млн. 167 тыс. грн.

Индекс Украинской биржи упал на 6,71% – до 1891,44 пункта. Общий объем торгов составил 114 млн. 456 тыс. грн., из них на срочном рынке - 27 млн. 877 тыс. грн.