Кинах: инвесторы недовольны условиями выпуска НДС-облигаций

Условия выпуска НДС-облигаций для погашения задолженности по налогу на добавленную стоимость углубят недоверие к Украине со стороны инвесторов.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение высказал президент Украинского союза промышленников и предпринимателей Анатолий КИНАХ сегодня на брифинге.

«Мы считаем, что тот механизм, который был задействован по возмещению НДС через ценные бумаги правительства, имеет право на жизнь, но опять – проведена двусторонняя акция: срок обращения ценных бумаг - 5 лет, доходность – 5,5%. Это, по сути, даже не учитывает текущую инфляцию в промышленности», - отметил он.

По словам А.КИНАХА, вывод украинских инвесторов состоит в том, что данные условия являются неравноправными со стороны государства по отношению к инвесторам. «Выпуск ценных бумаг по возврату долгов по НДС с такими условиями углубляет недоверие к Украине со стороны инвесторов. Государство не выполняет своих обязательств, и будут большие потери для промышленного сектора», - считает А.КИНАХ.

Как сообщал УНИАН, правительство планирует для погашения накопленной за 2009 год и просроченной бюджетной задолженности по возмещению НДС выпустить на сумму долга облигации внутреннего государственного займа, которые будут иметь свободное обращение на фондовом рынке. Это будут ценные бумаги в электронном виде, которыми будут подтверждены обязательства государства по выплатам. Срок обращения бумаг - 5 лет под 5,5% годовых. Планируется, что ежегодно будет гаситься по 20% НДС-облигаций.

По сообщению Государственной налоговой администрации Украины, НДС-облигации будут выпущены на 17,7 млрд. грн., что составляет 91% от 19,440 млрд. грн. – суммы просроченной задолженности государства по возмещению налога на добавленную стоимость (НДС). Именно на такую сумму было подано 2569 заявлений на оформление возмещения НДС путем выдачи облигаций внутреннего государственного займа.