Кинах: инвесторы недовольны условиями выпуска НДС-облигаций

16:35, 30 июня 2010
Фондовый рынок
0

Что углубляет недоверие...

Условия выпуска НДС-облигаций для погашения задолженности по налогу на добавленную стоимость углубят недоверие к Украине со стороны инвесторов.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение высказал президент Украинского союза промышленников и предпринимателей Анатолий КИНАХ сегодня на брифинге.

«Мы считаем, что тот механизм, который был задействован по возмещению НДС через ценные бумаги правительства, имеет право на жизнь, но опять – проведена двусторонняя акция: срок обращения ценных бумаг - 5 лет, доходность – 5,5%. Это, по сути, даже не учитывает текущую инфляцию в промышленности», - отметил он.

По словам А.КИНАХА, вывод украинских инвесторов состоит в том, что данные условия являются неравноправными со стороны государства по отношению к инвесторам. «Выпуск ценных бумаг по возврату долгов по НДС с такими условиями углубляет недоверие к Украине со стороны инвесторов. Государство не выполняет своих обязательств, и будут большие потери для промышленного сектора», - считает А.КИНАХ.

Как сообщал УНИАН, правительство планирует для погашения накопленной за 2009 год и просроченной бюджетной задолженности по возмещению НДС выпустить на сумму долга облигации внутреннего государственного займа, которые будут иметь свободное обращение на фондовом рынке. Это будут ценные бумаги в электронном виде, которыми будут подтверждены обязательства государства по выплатам. Срок обращения бумаг - 5 лет под 5,5% годовых. Планируется, что ежегодно будет гаситься по 20% НДС-облигаций.

По сообщению Государственной налоговой администрации Украины, НДС-облигации будут выпущены на 17,7 млрд. грн., что составляет 91% от 19,440 млрд. грн. – суммы просроченной задолженности государства по возмещению налога на добавленную стоимость (НДС). Именно на такую сумму было подано 2569 заявлений на оформление возмещения НДС путем выдачи облигаций внутреннего государственного займа.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter