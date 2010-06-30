В Украине НДС-облигации будут выпущены на 17,7 млрд. грн., что составляет 91% от 19,440 млрд. грн. – суммы просроченной задолженности государства по возмещению налога на добавленную стоимость (НДС).

Как сообщается в пресс-релизе Государственной налоговой администрации Украины (ГНАУ), именно на такую сумму было подано 2569 заявлений на оформление возмещения НДС путем выдачи облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ).

Срок подачи заявок на возмещение НДС ценными бумагами закончился 25 июня т.г.

Как сообщалось, НДС-облигации будут выпущены для погашения накопленной за 2009 год и просроченной бюджетной задолженности по возмещению НДС. Срок обращения бумаг - 5 лет под 5,5% годовых. Планируется, что ежегодно будет гаситься по 20% от номинала НДС-облигаций.