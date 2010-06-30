Высокая ликвидность банковской системы давит на ставки ОВГЗ

Крайне высокая ликвидность банковской системы продолжает оказывать давление на ставки размещения облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ).

Такую точку зрения высказал в комментарии агентству УНИАН старший аналитик компании Astrum Investment Management Сергей ФУРСА.

По его словам, на вчерашнем аукционе ставка отсечения по шестимесячным ОВГЗ была установлена на уровне 9%, что позволило Министерству финансов привлечь 1,6 млрд. грн. При этом правительство удовлетворяло не только заявки с минимальным уровнем доходности. Ряд банков купил ОВГЗ с доходностью 8%, а средневзвешенный уровень доходности по шестимесячным облигациям составил 8,52%.

Аналитик отметил, что правительство на вчерашнем аукционе удовлетворило восемь заявок на шестимесячные ОВГЗ из двадцати пяти, а общий объем спроса достиг 2,5 млрд. грн. Две другие серии облигаций были размещены на небольшие объемы по минимальным уровням доходности заявок. При размещении годовых ОВГЗ правительство удовлетворило одну заявку из двадцати.

Как сообщал УНИАН, по предварительным результатам размещения облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) во вторник, 29 июня, удалось привлечь в государственный бюджет 1,659 млрд. грн.

В частности, ОВГЗ со сроком погашения 24 ноября 2010 года были размещены на сумму 1,557 млрд. грн. под 9% годовых, 18 мая 2011 года – на 45,395 млн. грн. под 11,5%, и 4 сентября 2013 года – 57,091 млн. грн. под 12,5%.

Средства, полученные от продажи ОВГЗ со сроком погашения 4 сентября 2013 года, будут направлены в Стабилизационный фонд для финансирования мероприятий по подготовке и проведению в Украине финальной части Чемпионата Европы 2012 года по футболу.