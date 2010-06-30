Фонд госимущества готовится к продаже «Укрнафтопродукта»

Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) начал подготовку к проведению конкурса по продаже 50% акций акционерной компании "Укрнафтопродукт".

Об этом сообщает официальное издание ФГИ "Ведомости приватизации".

Согласно сообщению, Фонд госимущества также предлагает всем потенциальным покупателям принять участие в разработке условий продажи пакета акций данного предприятия.

Справка УНИАН. АК "Укрнафтопродукт" создана в 1998 году на базе Украинского объединения по обеспечению нефтью и нефтепродуктами. Компания управляет переданными в ее уставный капитал пакетами акций ОАО "Луганскнафтопродукт" (51%), "Херсоннафтопродукт" (50%+1 акция), "Светловодская нефтебаза" (30%), "Харьковнафтопродукт" (26%), "Кировограднафтопродукт" (8,9%), "Николаевнафтопродукт" (6,4%), "Хмельницкнафтопродукт" (6,02%) и "Лисичанскнафтопродукт" (2,2%).

Фонду госимущества принадлежит 50%+1 акций "Укрнафтопродукта", ООО "Концерн "Нафтопродукт Украины" (Киев) – 44,19%. Государство неоднократно пыталось продать контрольный пакет акций компании в 2006 году, однако дважды объявленный ФГИУ конкурс отменялся.