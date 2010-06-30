Эксперт: на рынок выйдут 60%-70% НДС-облигаций

На рынок выйдут 60%-70% НДС-облигаций из общей суммы возмещения.

Такой прогноз озвучил в комментарии агентству УНИАН старший аналитик компании Astrum Investment Management Сергей ФУРСА.

В итоге, по его мнению, предложение НДС-облигаций составит 10-12 млрд. грн. по номиналу, что эквивалентно 50%-55% объема реального рынка внутренних государственных облигаций Украины. Учитывая предполагаемый дисконт на уровне 25%, для абсорбирования нового предложения рынку потребуется 7,5-9 млрд. грн.

Аналитик предполагает, что при существующем крайне высоком уровне ликвидности банковской системы (остатки на корреспондентских сетах превышает 29 млрд. грн., а с учетом средств, размещенных в депозитные сертификаты НБУ, эта цифра намного больше), будут активные покупки данных бумаг со стороны банков. Соответствующий данному объему спрос будет находится на уровне доходности 18%-20% годовых в июле 2010 года с последующим постепенным снижением доходности.

Как сообщал УНИАН, правительство планирует для погашения накопленной за 2009 год и просроченной бюджетной задолженности по возмещению НДС выпустить на сумму долга облигации внутреннего государственного займа, которые будут иметь свободное обращение на фондовом рынке. Это будут ценные бумаги в электронном виде, которыми будут подтверждены обязательства государства по выплатам. Срок обращения бумаг - 5 лет под 5,5% годовых. Планируется, что ежегодно будет гаситься по 20% НДС-облигаций.

По сообщению Государственной налоговой администрации Украины, НДС-облигации будут выпущены на 17,7 млрд. грн., что составляет 91% от 19,440 млрд. грн. – суммы просроченной задолженности государства по возмещению налога на добавленную стоимость (НДС). Именно на такую сумму было подано 2569 заявлений на оформление возмещения НДС путем выдачи облигаций внутреннего государственного займа.