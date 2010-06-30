Украинский фондовый рынок снова упал

Индекс ПФТС по итогам торгов в среду, 30 июня, снизился на 2,25% – до 758,74 пункта. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ПФТС.

Согласно сообщению, общий объем торгов на ПФТС составил 393 млн. 603 тыс. грн.

Индекс Украинской биржи по итогам сегодняшних торгов снизился на 0,33% – до 1887,22 пункта. Общий объем торгов на бирже составил 114 млн. 426 тыс. грн., из них торги на срочном рынке составили 28 млн. 108 тыс. грн.