Эксперт: украинские фондовые биржи продолжили коррекцию

В последний день июня украинские фондовые биржи продолжили коррекцию, которая длится без остановок уже шестую сессию подряд.

Об этом сказал в интервью корреспонденту УНИАН аналитик инвестиционной компании «Альтана Капитал» Александр КУШНАРЕВ.

По его информации, открытие торгов на Украинской бирже сегодня прошло в умеренно негативном ключе. Сложившаяся к началу дня внешняя конъюнктура была достаточно противоречивой. Слабые данные по американскому индексу потребительского доверия вызвали обеспокоенность по поводу перспектив мирового экономического роста, в результате чего ведущие зарубежные площадки понесли накануне ощутимые потери. В то же время падение сырьевых рынков замедлилось и обозначилась слабая тенденция к началу роста. В этих условиях европейские и российские биржи начали день в плюсе, однако в дальнейшем их движение не было устойчивым, и периодически индексы уходили в красную зону.

Как отметил А.КУШНАРЕВ, нестабильная динамика зарубежных площадок отразилась и на украинском рынке. В первой половине дня индекс УБ показывал высокую волатильность и на некоторое время даже выходил в положительную зону. Однако верх над биржей взял в конечном итоге нисходящий тренд. Решающим фактором падения стала слабая динамика уровня занятости в США, оказавшаяся гораздо хуже прогнозов.

По словам аналитика, в последний час сессии участники рынка частично отыграли дневной негатив. Наибольшие потери в среду понесли акции шахты «Красноармейской-Западной» (-6,73%). Хуже рынка выглядели представители ГМК, негативно отреагировавшие на информацию о нежелании властей продлевать меморандум о взаимопонимании на третий квартал, что может привести к новому росту цен на исходное сырье. Бумаги ММК им. Ильича упали на 3,33%, Енакиевского МЗ – на 2,22%, Алчевского МК – на 1,26%, Авдеевского КХЗ – на 2,12%, Ясиновского КХЗ – на 1,79%.

А.КУШНАРЕВ добавил, что лидером ценового роста сегодня стала вагоностроительная отрасль. Бумаги Стахановского ВЗ подорожали на 5,87%, Крюковского ВЗ – на 5,17%. «Акции Лугансктепловоза» прибавили 5,82% на информации о том, что «Укрзализныця» планирует закупить у предприятия подвижные составы на сумму 1,11 млрд. грн. В пятерку лидеров по объемам торгов вошли акции «Укрнафты» (12,39 млн. грн.), «Мотор Сичи» (10,32 млн. грн.), «Укрсоцбанка» (9,43 млн. грн.), «Центрэнерго» (8,40 млн. грн.) и Алчевского МК (8,13 млн. грн.).

Как сообщал УНИАН, индекс ПФТС по итогам торгов в среду, 30 июня, снизился на 2,25% – до 758,74 пункта. Общий объем торгов составил 393 млн. 603 тыс. грн.

Индекс Украинской биржи упал на 0,33% – до 1887,22 пункта. Общий объем торгов составил 114 млн. 426 тыс. грн., из них на срочном рынке - 28 млн. 108 тыс. грн.