Фондовый рынок: новые горизонты пока не видны...

Похоже, на фондовые рынки, вопреки известной поговорке, пришла плохая погода. Впрочем, погода плоха в целом для мировой экономики. Фондовый рынок – это уже последствие… Конечно, многие игроки рынка умеют зарабатывать и на понижении акций. Однако в текущем положении это представляется не столь важным, так как риски для инвесторов, вложивших в ценные бумаги серьезные средства, сейчас очень велики.

Как подчеркивают аналитики компании Astrum Investment Management, прошедшая неделя преподнесла инвесторам целую серию неприятных сюрпризов, заставляющих переоценивать динамику восстановления как экономики США, так и мировой экономики в целом. Ведущие фондовые индексы США существенно снизились, причем рынки демонстрировали падение по итогам каждой торговой сессии. Индекс DJIA опустились за неделю на 2,9% до 10138 пунктов, а S&P 500 упал на 3,8% до 1075 пунктов. При этом инвесторы продемонстрировали очередной виток снижения аппетита к риску.

Украинский фондовый рынок, начавший прошедшую неделю очень оптимистично – значительным ростом в понедельник, в последующие дни понес ощутимые потери.

По словам аналитика инвестиционной компании «Альтана Капитал» Александра Кушнарева, торги на украинском фондовом рынке в понедельник, 21 июня, завершились уверенным ростом биржевых индикаторов. Открытие сессии на Украинской бирже прошло в положительной зоне с гэпом на 40 пунктов вверх, чему способствовала хорошая динамика ведущих мировых площадок, сформировавших благоприятную внешнюю конъюнктуру. Биржи США в пятницу закрылись в плюсе на фоне позитивных тенденций на нефтяном рынке, площадки азиатского региона демонстрировали подъем под влиянием китайских правительственных мер, направленных на повышение гибкости юаня. Среди позитивных новостей, способствовавших общему подъему отечественного рынка, аналитик назвал рост украинского ВВП по итогам 5 месяцев на 6,1%.

Индекс ПФТС по итогам торгов в понедельник повысился на 3% – до 846,51 пункта. Индекс Украинской биржи по итогам торгов вырос на 4,08% – до 2145,58 пункта.

Во вторник, 22 июня, тренд украинского фондового склонился скорее к падению, чем к росту. Этому способствовали негативные данные по экономике США, некоторое время назад (принимая во внимание проблемы в Европе) являвшиеся единственной поддержкой мировых бирж.

Стратег компании Astrum Investment Management Константин Литвин сообщил, что американские и европейские рынки во вторник понесли потери после выхода разочаровывающей статистики по продажам жилья на вторичном рынке США. По его мнению, в последнее время на рынок поступает больше негативной, чем позитивной макростатистики, что также не внушает оптимизма и указывает на замедление темпов восстановления американской экономики.

Украинский рынок ценных бумаг во вторник вел себя нерешительно, не желая резко переходить из положительной зоны в отрицательную, даже несмотря на негативный новостной фон. Пребывая в раздумьях, отечественные площадки по итогам дня закрылись разнонаправленно. Индекс ПФТС вырос на 0,04% – до 846,86 пункта. Индекс Украинской биржи снизился на 1,64% – до 2116,39 пункта.

В среду, 23 июня, отечественный фондовый рынок окончательно уступил всеобщему негативному настрою и устремился вниз. Как отметил А.Кушнарев, «бурный подъем рынка, наблюдавшийся в предыдущие недели, постепенно сходит на нет, уступая место локальной коррекции. Почву для нисходящей динамики создают зарубежные макроэкономические новости».

По словам К.Литвина, в среду рынок недвижимости США снова разочаровал инвесторов на фондовых биржах. Продажи на первичном рынке жилья в США обвалились в мае на 32,7% до 300 тысяч единиц, что является самым низким уровнем продаж за всю историю наблюдений. При этом данные за апрель были пересмотрены в сторону ухудшения с 504 тысяч до 446 тысяч. Кроме того, международное энергетическое агентство заявило, что запасы сырой нефти за прошедшую неделю увеличились на 2 млн. баррелей, в то время как рынок ожидал снижения запасов на 800 тыс. баррелей. Увеличение запасов вторую неделю подряд указывает о снижении спроса в экономике.

Индекс ПФТС по итогам торгов в среду снизился на 0,71% – до 840,81 пункта. Индекс Украинской биржи упал на 1,72% – до 2085,85 пункта.

Украинский рынок ценных бумаг в четверг, 24 июня, углубил падение на неутешительном внешнем новостном фоне.

По мнению К.Литвина, инвесторы сомневаются в дальнейших перспективах мировой экономики. В четверг мировые фондовые рынки закрылись падением котировок на фоне в целом нейтральной статистики из США и рекордно высоких спрэдов кредитно-дефолтных свопов (CDS) Греции. Как считает стратег, несмотря на заверения официальных лиц Греции, что их меры по урезанию дефицита бюджета в 13% ВВП опережают планы, инвесторам явно не хватает доверия, на что указывают рекордные спрэды по CDS греческих суверенных бумаг. Динамика спрэдов CDS также указывает на то, что инвесторы отводят роль следующего потенциального «возмутителя спокойствия» Испании.

В целом, полагает К.Литвин, на фоне наблюдаемого в июне постоянного потока негативных макроэкономических данных с рынка недвижимости США, по розничным продажам и трудоустройству инвесторы призадумались, насколько оптимистичными окажутся прогнозы корпораций США на третий квартал и второе полугодие 2010 года. Возможное снижение прогнозов роста ВВП окажет давление на фондовые рынки, так как будет означать переоценку экономической динамики с ускорения до замедления.

Индекс ПФТС по итогам торгов в четверг снизился на 1,18% – до 830,91 пункта. Индекс Украинской биржи упал на 1,07% – до 2063,44 пункта.

В пятницу, 25 июня, мировые фондовые рынки, в том числе украинский, продолжили снижение – и снова из-за негативных новостей из США. Индекс ПФТС в последний день недели упал на 2,33% – до 811,58 пункта. Индекс Украинской биржи снизился на 1,83% – до 2027,48 пункта.

На прошедшей неделе произошел ряд довольно важных для финансовых рынков событий. Ключевым из них аналитики компании Astrum Investment Management считают встречу лидеров стран G20, состоявшуюся 26-27 июня в канадском Торонто. Для долгового рынка, в первую очередь европейских стран, основным решением встречи руководителей G20 стали планы по урезанию бюджетных дефицитов. В итоговом коммюнике саммита сказано, что к 2013 году участники саммита обязуются снизить дефицит бюджета в 2 раза, а к 2016 году - стабилизировать отношение долга к ВВП. Принятие данного решения должно стать успокаивающим сигналом для инвесторов. На данный момент, с учетом поддержки МВФ и центральных банков, в том числе ЕЦБ, вероятность дефолта любой из стран ЕС крайне мала. В то же время, на рынке доминируют опасения, что дефолт возможен через 2-3 года, когда государства станут перед вопросом возврата дорогих долгов, привлеченных в настоящий момент. Итоговое заявление стран G20 призвано ослабить эти опасения.

Вышеуказанное событие, судя по торгам начала нынешней недели, пока не принесло на рынок ожидаемого позитива. Помешали очередные негативные новости из США и забастовка в Греции против экономических реформ правительства. В частности, украинский фондовый рынок показал очень значительное падение.

Как видим, финансовые проблемы Евросоюза все так же далеки от разрешения, а перспективы экономики США совсем не радужные. В такой ситуации инвесторы фондовых рынков, естественно, не имеют каких-либо идей для вложения средств. Новые горизонты пока не видны…

Владимир Оранский (УНИАН)