Польша с начала года продала госимущество на 3,5 млрд.долл.

Польша за первое полугодие текущего года получила от приватизации около 3,5 млрд долл., что превышает доходы от продажи госимущества за 2006-2009 гг.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил министр госимущества Польши Александр ГРАД.

Он напомнил, что в текущем году Польша планирует получить от приватизации 7,35 млрд. долл. В тоже время, он подчеркнул, что созданное в конце 2007 года либеральной «Общественной платформой» правительство не поддерживает тотальную приватизацию госимущества.

«Мы не выступаем за слепую полную приватизацию. Мы поддерживаем приватизацию в широких сегментах», - заявил министр.

Град добавил, что еще ни одно правительство Польши не подготовило план приватизации, в который вошло около 800 государственных компаний.