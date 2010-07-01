Польша с начала года продала госимущество на 3,5 млрд.долл.
За год планируют получить 7,35 млрд.долл.
Польша за первое полугодие текущего года получила от приватизации около 3,5 млрд долл., что превышает доходы от продажи госимущества за 2006-2009 гг.
Об этом корреспонденту УНИАН сообщил министр госимущества Польши Александр ГРАД.
Он напомнил, что в текущем году Польша планирует получить от приватизации 7,35 млрд. долл. В тоже время, он подчеркнул, что созданное в конце 2007 года либеральной «Общественной платформой» правительство не поддерживает тотальную приватизацию госимущества.
«Мы не выступаем за слепую полную приватизацию. Мы поддерживаем приватизацию в широких сегментах», - заявил министр.
Град добавил, что еще ни одно правительство Польши не подготовило план приватизации, в который вошло около 800 государственных компаний.