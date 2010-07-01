Эксперт: новый поток негатива из США снова обвалил рынки

Мировые фондовые рынки закрылись в среду, 30 июня, очередным падением котировок на фоне продолжающегося потока негативных макроэкономических данных из США.

Об этом сообщил в комментарии агентству УНИАН стратег компании Astrum Investment Management Константин ЛИТВИН.

По его словам, на этот раз негативные данные по рынку труда США пришли из негосударственных статистических источников. Компания Automatic Data Processing (ADP) заявила, что по итогам проведенного ею опроса 500 тыс. компаний частный сектор американской экономики создал всего 13 тыс. рабочих мест в июне 2010 г., что впятеро ниже рыночных ожиданий (60 тыс.), а также ниже самого пессимистичного прогноза в 20 тыс. новых рабочих мест.

К.ЛИТВИН подчеркнул, что отчет ADP зачастую является предвестником того, что выйдет в официальном отчете Министерства труда США (будет опубликован завтра). Консенсус-прогноз экономистов ожидает, что частный сектор американской экономики сгенерирует 110 тыс. рабочих мест, то есть в 2,5 раза больше майского показателя. Стратег полагает, что эти ожидания чересчур оптимистичны.

К.ЛИТВИН сказал, что производственные данные из США и Китая вчера также не были радужными. Индекс менеджеров по закупкам в округе Чикаго вышел в рамках рыночных ожиданий, снизившись до 59 пунктов в июне. При этом в Китае вышли данные, показавшие замедление роста в производственном секторе второй месяц подряд. Индекс менеджеров по закупкам (PMI) снизился в июне 2010 г. на 1,8 пункта до отметки 52,1 пункта.

Как отметил стратег, что по итогам вчерашних торгов индекс DJIA снизился на 1% до 9774 пунктов, а индекс S&P 500 упал также на 1% до 1031 пункта. При этом европейский индекс DJ Stoxx 600 потерял 0,2%, закрывшись на отметке 239 пунктов. Индекс S&P 500 прошел ключевую поддержку на уровне 1040 пунктов. Впервые за последние 16 месяцев наблюдается понижение и локальных максимумов, и локальных минимумов. Следующая поддержка находится на уровне 990-1000 пунктов.

По информации К.ЛИТВИНА, сегодня в США выходят важные данные по активности производственного сектора (ISM) за июнь, а также данные с рынка недвижимости за май. Стратег допускает, что все данные окажутся хуже рыночных ожиданий. В ближайшее время возможны и новости из Европы: рейтинговое агентство Moody`s заявило, что вскоре может понизить кредитный рейтинг Испании из-за сомнений, что стране удастся справиться с проблемами дефицита государственного бюджета и устойчивости региональных банков.