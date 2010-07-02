Эксперт: новости экономики США снова разочаровали рынок

В четверг в США вышла очередная порция макроэкономических данных, разочаровавших рыночные ожидания.

Об этом сообщил в комментарии агентству УНИАН стратег компании Astrum Investment Management Константин ЛИТВИН.

Он отметил, что по итогам вчерашних торгов индекс S&P 500 потерял 0,3%, снизившись до 1027 пунктов. Количество поданных в США первичных заявок на пособие по безработице на прошедшей неделе выросло до 472 тыс., что хуже рыночных ожиданий в 455 тыс. Нормальным же показателем считается количество заявок на уровне 300 тыс.

По словам стратега, разочаровал также индекс производственной активности от Института управления поставками (ISM), снизившийся в июне до 56,2 пункта, в то время как рынок ожидал снижения до 59 пунктов. Впрочем, подчеркнул К.ЛИТВИН, значения индекса выше 50 указывают на рост активности, то есть снижение показателя указывает на замедление темпов роста, но не на спад производственной активности. Количество сделок по продаже недвижимости обвалилось в мае на 30%, что существенно хуже рыночных ожиданий.

Стратег обращает внимание на выходящие сегодня важные данные по безработице в США. Консенсус-ожидания экономистов составляют 110 тыс. новых рабочих мест, то есть рынок ожидает ускорения динамики трудоустройства в частном секторе экономики. К.ЛИТВИН полагает, что это маловероятно, и рынок будет разочарован.