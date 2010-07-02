НКМЗ не пойдет на возврат НДС облигациями

ЗАО «Новокраматорский машиностроительный завод» (НКМЗ) ни за что не пойдет на возврат государством задолженности по НДС за экспорт продукции в виде облигаций.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил вчера президент ЗАО Георгий СКУДАРЬ на пресс-конференции в Краматорске.

«Я считаю, что НКМЗ не пойдет ни за что на то, чтобы нам НДС возвращался облигациями через 5 лет», - сказал руководитель машзавода. И добавил, что на сегодняшний день «то, что уже находится в реестре в Киеве», - подтвержденный долг по невозврату НДС перед НКМЗ - составляет более 37 млн. грн.

Г. СКУДАРЬ выразил сомнение в том, что предприятия, которые согласны сегодня вместо «живых» денег вернуть себе государственный долг облигациями, чисты перед законом.

«Я услышал, что там где-то на 6 млрд. грн. согласились некоторые фирмы, что им эти деньги (долг по НДС) будут возвращать облигациями. У меня возникает такое внутреннее сомнение - ведь кровные деньги просто за бесценок заранее не выбрасываются… И там, где нет никакого обмана, там, где все законно, там предприятия не пойдут на эти вещи и ни на какие облигации не пойдут или на векселя, - сказал Г. СКУДАРЬ. - А там, где… Не знаю, если кто-то считает, что его устроит дисконт 30-40%, тогда возникает вопрос моментально».

На уточняющий вопрос журналиста, намерены ли на НКМЗ ждать возврата долга «живыми» деньгами, Г. СКУДАРЬ ответил: «Да».

Как сообщал УНИАН, правительство планирует для погашения накопленной за 2009 год и просроченной бюджетной задолженности по возмещению НДС выпустить на сумму долга облигации внутреннего государственного займа, которые будут иметь свободное обращение на фондовом рынке. Это будут ценные бумаги в электронном виде, которыми будут подтверждены обязательства государства по выплатам. Срок обращения бумаг - 5 лет под 5,5% годовых. Планируется, что ежегодно будет гаситься по 20% НДС-облигаций.

По сообщению Государственной налоговой администрации Украины, НДС-облигации будут выпущены на 17,7 млрд. грн., что составляет 91% от 19,440 млрд. грн. – суммы просроченной задолженности государства по возмещению налога на добавленную стоимость (НДС). Именно на такую сумму было подано 2569 заявлений на оформление возмещения НДС путем выдачи облигаций внутреннего государственного займа.

Справка УНИАН. ЗАО "Новокраматорский машиностроительный завод" (г. Краматорск, Донецкая обл.) является одним из крупнейших в Украине экспортеров продукции тяжелого машиностроения. Завод производит доменное, сталеплавильное оборудование, прокатные станы, дробилки, буровые станки, роторные экскаваторы, установки внепечной обработки стали, машины непрерывного разлива стали, специальные металлургические краны, экскаваторы, бурильные станки.

74,8319% акций ЗАО "Новокраматорский машиностроительный завод" принадлежит физическому лицу.