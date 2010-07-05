ФГИУ за 1 полугодие от приватизации получил всего 244 млн.грн.

Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) за январь-июнь 2010 года получил от приватизации 244 млн. 164 тыс. грн.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе фонда.

Согласно сообщению, ФГИУ также получил за первое полугодие т.г. 280 млн. 553 тыс. грн. от аренды, а также 176 млн. 812 тыс. дивидендов.

Как сообщал УНИАН, поступления в бюджет от приватизации на 2010 год установлены на уровне 10 млрд. грн.