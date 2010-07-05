Объем торгов на ПФТС снизился вдвое

Общий объем торгов на фондовой бирже ПФТС в июне 2010 года составил 3 млрд. 84 млн. грн., что вдвое меньше, чем в мае этого года.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ПФТС.

При этом на торги по ОВГЗ пришлось 2 млрд. 488 млн. грн. (в мае 2010 г. – 5 млрд. 643 млн. грн.).

Согласно сообщению, объем торгов акциями в мае т.г. составил 353 млн. 906 тыс. грн., объем торгов корпоративным облигациям в прошлом месяце составил 128 млн. 104 тыс. грн., ценными бумагами ИСИ – 9 млн. 267 тыс. грн., муниципальными облигациями – 105 млн. 333 тыс. грн.

Индекс ПФТС на протяжении месяца вырос на 2,7% - с 739,15 до 758,74 пункта. С начала 2010 года рост индекса ПФТС составил 32,4%.

В июне рост индекса ПФТС происходил в основном за счет роста цен на акции предприятий ГМК, а также энергетической отрасли, машиностроения и финансового сектора.

По состоянию на 30 июня 2010 г. в Биржевом списке ПФТС находилось 806 ценных бумаг (286 — акции, 324 — корпоративные облигации, 119 — ценные бумаги ИСИ, 55 — ОВГЗ и 22 — муниципальные облигации).