Индекс ПФТС вырос на 2,78%

Индекс ПФТС по итогам торгов в понедельник, 5 июля, повысился на 2,78% – до 781,53 пункта.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ПФТС.

Согласно сообщению, общий объем торгов на ПФТС составил 360 млн. 122 тыс. грн.

Индекс Украинской биржи по итогам торгов повысился на 2,12% – до 1932,27 пункта. Общий объем торгов на бирже составил 83 млн. 156 тыс. грн., из них 18 млн. 758 тыс. грн. пришлось на срочный рынок.