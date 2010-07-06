Эксперт: динамика на биржах Европы вчера была нисходящая

Динамика торгов на фондовых рынках Европы в ходе вчерашней сессии была нисходящая.

Об этом сообщил в комментарии агентству УНИАН стратег компании Astrum Investment Management Константин ЛИТВИН.

Он отметил, что в понедельник фондовые биржи США были закрыты в связи с Днем независимости. Торги в Европе проходили в спокойном ключе на низкой торговой активности. Европейский индекс DJ Stoxx 600 закрылся на отметке 237 пунктов, снизившись на 0,25%.

По словам К.ЛИТВИНА, в Германии индекс менеджеров по закупкам в сфере услуг вышел в рамках рыночных ожиданий, зафиксировав значение в 54,8 пункта. Однако на ход торгов эти данные существенно не повлияли. Стратег обращает внимание рынка на ожидаемую сегодня публикацию данных по активности сферы услуг в США за июнь от Института управления поставками (ISM). Данные выходят в 17:00 по киевскому времени.