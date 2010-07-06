Эксперты: к инвесторам вернулась уверенность в украинских акциях

В понедельник, 5 июля, к инвесторам вернулась уверенность в украинских акциях.

Об этом говорится в аналитическом обзоре инвестиционной компании Phoenix Capital, переданном агентству УНИАН.

По информации аналитиков, наибольший рост вчера продемонстрировали «Укртелеком» (+4,62%) и «Укрнафта» (+4,58%). Высокий спрос способствовал росту цен на акции металлургов: «Азовсталь» (+0,68%), Алчевский меткомбинат (+1,10%), Eнакиевский метзавод (+1,74%). Генкомпании также закончили день в плюсе, при этом акции «Центрэнерго» выросли на 1,52%, а «Захидэнерго» – на 0,58%. Акции Ясиновского КХЗ немного поднялись (+0,03), а Авдеевский КХЗ существенно прибавил в цене (+2,43%). Банки следовали общему позитивному тренду: «Райффайзен банк Аваль» (+2,52%), «Укрсоцбанк» (+0,85%).

В обзоре сообщается, что на иностранных площадках украинские акции в понедельник закрылись разнонаправленно. На низких объемах торгов бумаги «Кернел» снизились на 0,8%. «Мироновский хлебопродукт» прибавил 2,64%, закрывшись на отметке 14,37 доллара за акцию. В нефтегазовом секторе Regal petroleum упал на 3,41%, Cadogan Petroleum просел на 1,45%, а JKX Oil & Gas вырос на 1,74%.

Аналитики отмечают, что активность на украинском рынке еврооблигаций вчера было низкой по причине выходного в США и сокращенного дня на лондонской бирже. По ликвидным украинским и российским бумагам сделок почти не было. Единственной украинской бумагой, которая активно торговалась, были облигации Киева. В начале торговой сессии бумага упала более чем на 10 пунктов, однако отыграла половину потерь к закрытию.

Как сообщал УНИАН, индекс ПФТС по итогам торгов в понедельник, 5 июля, повысился на 2,78% – до 781,53 пункта. Общий объем торгов составил 360 млн. 122 тыс. грн.

Индекс Украинской биржи вырос на 2,12% – до 1932,27 пункта. Общий объем торгов составил 83 млн. 156 тыс. грн., из них 18 млн. 758 тыс. грн. пришлось на срочный рынок.