ВР планирует избегать «технических» дефолтов по облигациям

Верховная Рада Украины приняла в первом чтении проект Закона “О внесении изменений в Закон Украины «О ценных бумагах и фондовом рынке» (относительно создания условий для избежания «технических» дефолтов по облигациям).

Как передает корреспондент УНИАН, «за» проголосовали 238 из 416 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Законопроектом предлагается дать возможность продлить сроки обращения и погашения облигаций предприятий, определенные условиями их размещения, в случае выкупа эмитентом всего соответствующего выпуска (серии) облигаций или согласия на продление таких сроков всех владельцев соответствующего выпуска (серии) облигаций.

При этом предусматривается, что длительность периода, на который могут быть продлены сроки обращения и погашения облигаций, не может превышать длительности периода, определенного условиями размещения облигаций. Повторное продление сроков обращения и погашения облигаций не допускается.

Порядок продления сроков обращения и погашения облигаций будет устанавливаться Государственной комиссией по ценным бумагам и фондовому рынку, который будет обеспечивать государственный контроль над реализацией соответствующего механизма.