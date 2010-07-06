Представитель «Альтаны Капитал» вошел в состав Биржевого совета «ИННЭКС»

Начальник отдела торговых операций инвестиционной компании «Альтана Капитал» Иван ДМИТРЕНКО вошел в состав Биржевого совета Фондовой биржи «ИННЭКС».

Об этом агентству УНИАН сообщили в ИК «Альтана Капитал».

Согласно полученной информации, обновленный состав Биржевого совета в количестве 4 человек был избран общим собранием Фондовой биржи, которое состоялось 30 июня. Ранее Иван Дмитренко был включен в состав торгового комитета Фондовой биржи «ПФТС» и входит в состав Биржевого совета Фондовой биржи «Перспектива».

Справка УНИАН: инвестиционная компания «Альтана Капитал» была создана в 1993 году и в настоящий момент является одной из крупнейших инвестиционных компаний Украины.

Основными направлениями деятельности компании «Альтана Капитал» являются инвестиционный банкинг, брокерский сервис, доверительное управление частными инвестициями, Интернет-трейдинг.

Суммарный объем операций с ценными бумагами в 2007 году составил 2,5 млрд. долларов, в 2008 - 3,38 долларов, в 2009 – 1,44 млрд. долларов.

Компания является членом Фондовой биржи ПФТС, Украинской Биржи, Фондовой биржи «Иннэкс», а также Фондовой биржи «Перспектива».