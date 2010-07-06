Индекс ПФТС сегодня вырос на 3,16%
19:22, 06 июля 2010Фондовый рынок
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Украинской биржи - на 4,66%
Индекс ПФТС по итогам торгов во вторник, 6 июля, повысился на 3,16% – до 806,22 пункта.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ПФТС.
Согласно сообщению, общий объем торгов на ПФТС составил 184 млн. 386 тыс. грн.
Индекс Украинской биржи по итогам торгов повысился на 4,66% – до 2022,29 пункта. Общий объем торгов на бирже составил 101 млн. грн., из них 17 млн. 894 тыс. грн. пришлось на срочный рынок.
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