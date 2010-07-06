Индекс ПФТС сегодня вырос на 3,16%

Индекс ПФТС по итогам торгов во вторник, 6 июля, повысился на 3,16% – до 806,22 пункта.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ПФТС.

Согласно сообщению, общий объем торгов на ПФТС составил 184 млн. 386 тыс. грн.

Индекс Украинской биржи по итогам торгов повысился на 4,66% – до 2022,29 пункта. Общий объем торгов на бирже составил 101 млн. грн., из них 17 млн. 894 тыс. грн. пришлось на срочный рынок.