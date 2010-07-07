Киев выплатил 8,625 млн. долл. по своим еврооблигациям

Киевский городской совет сегодня провел выплату 8,625 млн. долл. процентов по облигациям участия в кредите, выпущенным столичной властью в 2004 году на общую сумму 200 млн. долл. под 8,625% годовых.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба банка «Хрещатик», который выступил ко-менеджером и платежным агентом этого займа.

В банке напомнили, что облигации выпущены сроком на 7 лет. Лид-менеджерами по этому займу выступили Deutsche Bank (London Branch) и Morgan Stanley (Великобритания).