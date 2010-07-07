Эксперт: мировые фондовые рынки во вторник закрылись ростом

Мировые фондовые рынки во вторник, 6 июля, закрылись ростом котировок.

Об этом сообщил в комментарии агентству УНИАН стратег компании Astrum Investment Management Константин ЛИТВИН.

Он отметил, что по итогам вчерашних торгов индекс S&P 500 вырос на 0,5% до 1028 пунктов, ухудшив в течение сессии динамику по сравнению с 1,6% роста на открытии, что, безусловно, не является позитивным признаком. Рост на открытии был обусловлен событиями на азиатских рынках, где инвесторы скупали подешевевшие акции после шести сессий стремительного падения. Позитивным фактором был также высокий спрос европейских банков на программу срочных депозитов от ЕЦБ. Однако рынок США внес свои коррективы в итоги вторника: на американских площадках наблюдалась волна продаж компаний розничного сектора.

При этом, по словам стратега, в США вышла очередная порция негатива на макроэкономическом фронте. Индекс активности сектора услуг от Института управления поставками (ISM) снизился в июне до 53,8 пункта по сравнению с 55,4 пункта в мае, в то время как ожидания рынка составляли 55 пунктов. Значения индекса выше 50 пунктов указывают на рост, однако его замедление налицо. На этом фоне инвесторы наиболее активно продавали именно акции компаний розничного сектора.