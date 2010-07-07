Эксперты: на фондовые рынки вернулись покупатели

Позитивные новости в Украине и в мире во вторник, 6 июля, вернули на фондовые рынки покупателей.

Такое мнение содержится в аналитическом обзоре инвестиционной компании Phoenix Capital, переданном агентству УНИАН.

Аналитики отмечают, что банковские бумаги вчера взлетели в цене. «Райффайзен банк Аваль» вырос на 7,36%, «Укрсоцбанк» - на 6,16%. Акции горно-металлургического сектора не отставали от остального рынка. Алчевский меткомбинат поднялся на 5,79%, Авдеевский коксохим – на 3,55%, «Азовсталь» – на 4,56%, Енакиевский метзавод – на 4,80%, Ясиновский коксохим – на 5,27%. Инвесторы проявляли интерес также к акциям «Укрнафты» (+5,39%), «Укртелекома» (+5,54%) и «Мотор Сичи» (+3,61%), подталкивая цены вверх. Неплохой спрос наблюдался и по бумагам генкомпаний. «Ценрэнерго» прибавила 4,12%, а «Захидэнерго» поднялась на 2,71%.

В обзоре говорится, что большинство акций украинских компаний, обращающих на международных площадках, вчера также торговались в плюсе. Лидером роста стал Ferrexpo, прибавив к закрытию 6,85%. Цены на акции сельскохозяйственных компаний и нефтегазового сектора также пошли вверх.

Как сообщал УНИАН, индекс ПФТС по итогам торгов во вторник, 6 июля, повысился на 3,16% – до 806,22 пункта. Общий объем торгов составил 184 млн. 386 тыс. грн.

Индекс Украинской биржи вырос на 4,66% – до 2022,29 пункта. Общий объем торгов составил 101 млн. грн., из них 17 млн. 894 тыс. грн. пришлось на срочный рынок.