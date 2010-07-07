Эксперты: активность на рынке еврооблигаций была умеренной

Активность на рынке украинских еврооблигаций во вторник, 6 июля, была умеренной.

Об этом сообщается в аналитическом обзоре инвестиционной компании Phoenix Capital, переданном агентству УНИАН.

По информации аналитиков, инвесторы интересовались в основном муниципальными бумагами. Муниципальные облигации Киева взлетели в цене на 3-5 пунктов после того, как городские чиновники опровергли слухи о реструктуризации.

Аналитики отмечают, что после того, как агентсво Fitch Ratings повысило кредитный рейтинг Украины до уровня «В», суверенные выпуски выросли на 0,375-0,75 пункта. В корпоративном секторе высоким спросом пользовались облигации «Метинвеста», которые к закрытию прибавили более половины пункта.

В обзоре говорится, что на российском рынке активность во вторник оставалась умеренной. Больше всего сделок прошло по суверенным выпускам, которые к закрытию выросли на 0,375-0,5 пункта.