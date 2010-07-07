Эксперт: новости от Fitch и МВФ уже не влияют на украинский рынок акций

Внимание участников украинского фондового рынка в среду, 7 июля, было сосредоточено на внешнем фоне, в то время как новости о повышении агентством Fitch Ratings рейтингов Украины и восьми украинских банков не оказали существенного влияния на ход торгов.

Такую точку зрения высказала в интервью корреспонденту УНИАН аналитик инвестиционной компании «Альтана Капитал» Яна ЛАВРИК.

По ее мнению, «оптимистические настроения игроков, связанные с возобновлением сотрудничества Украины и МВФ, также сошли на нет».

Как сообщила аналитик, торги на Украинской бирже сегодня открылись «гэпом» вниз на фоне ухудшения конъюнктуры на зарубежных рынках. Вышедшая во вторник макростатистика в США, послужила сигналом к распродажам на азиатских рынках, вслед за которыми в красной зоне начали день российские и европейские биржи. К началу торгов на УБ на нефтяном рынке также наблюдалась отрицательная динамика. В результате отечественные игроки поспешили зафиксировать прибыль после трехдневного роста индекса УБ накануне.

По информации Я.ЛАВРИК, во второй половине дня вслед за европейскими индикаторами отечественный рынок также постепенно восстанавливал утраченные с утра позиции и под конец сессии смог нивелировать часть утреннего падения. В конце торгов оптимизм на отечественные площадки внесло позитивное открытие американских бирж.

Аналитик отметила, что после обнародования слабых производственных показателей за первое полугодие 2010 года значительно подешевели акции отечественных автопроизводителей. Бумаги «УкрАВТО» упали на 9,63% после сообщения о сокращении Запорожским автозаводом производства автомобилей в 1 половине 2010 года на 42% до 15,95 тыс. ед., при плановом выпуске на 2010 год 49,7 тыс. ед. Акции «Богдан Моторс» потеряли 5,30% на фоне снижения производства легковых авто в текущем году на 7% по сравнению с первым полугодием 2009 года. Лучше своих коллег выглядел «АвтоКрАЗ» (-2,89%), производственные объемы которого продолжают увеличиваться, хотя и существенно отстают от плановых показателей.

По словам Я.ЛАВРИК, лучше рынка 7 июля выглядели бумаги «Укрнафты» (+0,75%), «Райффайзен банка Аваль» (+0,35%), Полтавского ГОКа (+0,10%). Активность игроков на УБ в среду повысилась. Наибольший интерес участников рынка был сосредоточен в бумагах «Укрнафты» (19,07 млн.грн.), «Центрэнерго» (5,86млн. грн.), «Укрсоцбанка» (5,66 млн. грн.).

Аналитик считает, что если американские биржи сумеют сохранить позитивный настрой и удержаться в плюсе, участники отечественного рынка попробуют отыграть сегодняшние потери на открытии торгов в четверг. В течение дня индексы будут двигаться под влиянием решения по ставкам ЕЦБ, комментариев Жан-Клода ТРИШЕ, а также традиционных для четверга данных с рынка труда США.

Как сообщал УНИАН, индекс ПФТС по итогам торгов в среду, 7 июля, снизился на 0,69% – до 800,69 пункта. Общий объем торгов составил 216 млн. 185 тыс. грн.

Индекс Украинской биржи упал на 0,85% – до 2004,89 пункта. Общий объем торгов составил 95 млн. 115 тыс. грн., из них 22 млн. 98 тыс. грн. пришлось на срочный рынок.