Юрист: право выкупа акций миноритариев - защита от рейдеров

Право выкупа акций миноритариев по требованию владельцев 95% акций компании позволит сократить количество рейдерских атак на предприятия Украины.

Такую точку зрения высказала в комментарии агентству УНИАН доктор юридических наук, старший партнер ЮФ ILF («Инюрполис») Елена КИБЕНКО.

По ее мнению, право на вытеснение миноритарных акционеров позволит решить проблемы компаний, акции которых в результате приватизации были «рассеяны» среди сотен и тысяч физических лиц. Эти лица, как правило, лишены основных акционерных прав, поскольку все вопросы, которые касаются деятельности общества, решаются контролирующим акционером (или группой). Миноритарии не получают никаких дивидендов, их голоса не могут повлиять на результаты голосования по какому-либо вопросу, они не имеют шансов избрать своих представителей в органы управления общества. По сути, их можно назвать «псевдоакционерами», считает юрист.

Как подчеркнула Е.КИБЕНКО, за рубежом такие акционеры могут повлиять на компанию исключительно путем продажи своих акций на фондовом рынке. Но в Украине, в условиях неразвитого рынка ценных бумаг, акционер лишен такой возможности. И норма о вытеснении, которая, на первый взгляд, защищает только мажоритарного акционера, на самом деле также направлена и на защиту миноритариев.

По словам Е.КИБЕНКО, речь идет о достижении баланса интересов. Контролирующий акционер вынужден по рыночной цене «покупать» свое спокойствие и защиту от «green mail» (корпоративный шантаж со стороны миноритарных акционеров, часто используется для начала рейдерской атаки). «Акционер, который вложил основной капитал в предприятие, должен иметь возможность эффективно влиять на управление его деятельностью. В европейских странах подобная практика выкупа акций миноритариев является распространенной и уже доказала свою эффективность», – считает юрист.

По ее мнению, «следующим шагом по защите мажоритарного акционера должно стать закрепление в украинском законодательстве «правила прорыва в компанию» акционера, который легально приобрел контрольный пакет акций. Данное лицо должно иметь право созывать собрание в сокращенные сроки, включать в повестку дня вопросы о досрочном прекращении полномочий выборных органов общества. Любые положения устава и внутренних нормативных актов компании, создающие ограничения для проведения общего собрания и изменения персонального состава органов управления, должны признаваться недействующими».

Юрист полагает, что применение европейских моделей контроля над акционерными обществами, понятных зарубежным инвесторам, способно улучшить инвестиционный климат в Украине.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада Украины 6 июля 2010 года приняла в первом чтении проект Закона «О внесении изменений в Закон Украины «Об акционерных обществах» (об усовершенствовании механизма деятельности акционерных обществ).

Проектом закона предлагается, в частности, изменить порядок отчуждения акций акционерного общества в части исключения подавляющего права акционерного общества на приобретение акций.

Кроме того, изменения касаются полномочий наблюдательного совета общества, деятельности исполнительных органов, уточнения порядка приобретения акций общества по результатам приобретения контрольного пакета акций, осуществление правомочия, относительно совершения которого имеется заинтересованность.

Предлагается также дополнить закон об акционерных обществах новыми положениями, касающимися порядка выкупа акций общества акционером – владельцем 95% акций общества.