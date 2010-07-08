Эксперты: повышение рейтинга Украины не помогло рынку акций

Отечественные фондовые биржи в среду, 7 июля, снизились, несмотря на повышение суверенного рейтинга Украины агентством Fitch.

Об этом говорится в аналитическом обзоре инвестиционной компании Phoenix Capital, переданном агентству УНИАН.

По информации аналитиков, вчера в середине дня индекс Украинской биржи немного отыграл падение, однако этого было не достаточно. Практически все акции индексной корзины торговались в минусе – из ликвидных бумаг больше всего просели акции металлургов. Акции коксохимических предприятий и генкомпаний также следовали общему тренду. Среди голубых фишек только «Райффайзен банк Аваль» (+0,35%) и «Укрнафта» (+0,75%) удержались в зеленой зоне.

В обзоре отмечается, что на международных площадках в среду акции JKX Oil & Gas (+7,02%) и Regal Petroleum (+7,48%) показали наибольший рост. Все остальные бумаги закончили день в минусе, при этом Kernel снизился на 0,24%, Ferrexpo потерял 0,08%, Cadogan упал на 1,45%.

По словам аналитиков, повышение рейтинга Украины агентством Fitch до уровня «В» привело к росту спроса на украинские долговые бумаги. Долгосрочные облигации Украины в течение вчерашнего дня не изменились в цене, в то время как короткие бонды и «Нафтогаз» прибавили от 0,25 до 0,75 пункта. Высоким спросом также пользовались муниципальные выпуски, которые к закрытию выросли в цене. В корпоративном секторе росли облигации «Метинвеста», ДТЭК, «ПриватБанка» и ПУМБ.

Как сообщал УНИАН, индекс ПФТС по итогам торгов в среду, 7 июля, снизился на 0,69% – до 800,69 пункта. Общий объем торгов составил 216 млн. 185 тыс. грн.

Индекс Украинской биржи упал на 0,85% – до 2004,89 пункта. Общий объем торгов составил 95 млн. 115 тыс. грн., из них 22 млн. 98 тыс. грн. пришлось на срочный рынок.