Garensia Enterprises сконцентрировала 28,84% акций «Харьковоблэнерго»

Garensia Enterprises Limited (Кипр) сконцентрировала 28,84% акций энергоснабжающей компании ОАО «Харьковоблэнерго».

Об этом акционерное общество сообщило в системе раскрытия информации Госкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку со ссылкой на информацию, предоставленную регистратором.

Согласно сообщению, на момент обнародования информации о смене собственников сведения о том, кто из акционеров уменьшил свою долю в АО, у регистратора отсутсововали.

Как сообщал УНИАН, в июне т.г. Антимонопольный комитет Украины предоставил разрешение Energy Standard Fund Ltd (Кипр) на покупку свыше 25% акций энергоснабжающих компаний ОАО «Харьковоблэнерго» и ОАО «Черкассыоблэнерго».

До этого группа Energy Standard Fund Ltd, которую связывают с бизнесменом Константином ГРИГОРИШИНЫМ, контролировала 12,31% ОАО «Харьковоблэнерго» (через ООО «КУА «Сварог Эссет Менеджмент»-7).

Справка УНИАН. Уставный фонд ОАО АК „Харьковоблэнерго” составляет 64 млн. 135 тыс. 190 грн.

Государству принадлежат 65% акций ОАО АК „Харьковоблэнерго”, которые переданы в уставный фонд НАК "Энергетическая компания Украины”

«Харьковоблэнерго» в 2009 году увеличила прибыль на 12,5%, по сравнению с 2008 годом, – до 21,382 млн. грн.