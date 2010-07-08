Эксперт: замедление экономики плохо скажется на корпорациях

Замедление мировой экономики, отразившееся в ухудшении макропоказателей в мае и июне, отрицательно скажется на результатах корпораций за второй квартал и прогнозах на второе полугодие 2010 года.

Такое предположение высказал в комментарии агентству УНИАН стратег компании Astrum Investment Management Константин ЛИТВИН.

К тому же, добавил он, ситуация на долговых рынках Европы не улучшилась существенным образом и по-прежнему является тяжелой. “Следовательно, нельзя исключать продолжение негативного фона с этого фронта, что может вызвать новую волну ухода из таких рисковых активов, как сырье и акции”, - считает стратег.

Тем не менее, отметил К.ЛИТВИН, мировые фондовые рынки в среду, 7 июля, закрылись бурным ростом котировок. По итогам торгов индекс DJIA вырос на 2,8% до 10018 пунктов, индекс S&P 500 вырос на 3,1% до 1060 пунктов.

По словам стратега, причиной оптимизма на американских рынках стали квартальные результаты крупной финансовой компании State Street, которые превысили ожидания аналитиков по части чистой прибыли. Рынок, находящийся в натянутом состоянии в преддверии сезона квартальных отчетов, был приятно удивлен результатами State Street, показав сильный рост. Данное событие дало многим игрокам возможность закрыть короткие позиции после двухнедельного падения.

К.ЛИТВИН полагает, что результаты State Street не являются полноценным индикатором ситуации в финансовом секторе США в целом, так как компания не выдает кредитов и не сопровождает торговые операции, а предоставляет достаточно узкий спектр услуг хранителя (custodian bank).