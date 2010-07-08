Возврат гарантий участникам конкурса по ОПЗ приостановлен

Генеральная прокуратура Украины обратилась в Верховный суд Украины с кассационным представлением на судебные решения по искам компаний – участников конкурса по Одесскому припортовому заводу (ОПЗ) – ООО «Нортима» и ООО «Фрунзе-Флора» в части не допустить взыскания с государства штрафных санкций за незаконное использование средств с их гарантийных взносов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на заседании Специальной контрольной комиссии Верховной Рады по вопросам приватизации представитель Генеральной прокуратуры.

Как отметил представитель Генпрокуратуры, в связи с направлением данного представления на основании Закона Украины «Об исполнительном производстве» было приостановлено производство по взысканию с Фонда государственного имущества Украины (ФГИУ) средств для ООО «Нортима» и ООО «Фрунзе-Флора».

Данное кассационное представление было направлено Генпрокуратурой в ВСУ 22 июня этого года.

Как сообщал УНИАН, Хозяйственный суд г. Киева 25 декабря 2009 г. взыскал в интересах ООО “Нортима” с Фонда госимущества 400 млн. грн. перечисленной конкурсной гарантии и 2 млн. 695 тыс. 890 грн. 41 коп. – 3% годовых за несвоевременное выполнение денежного обязательства. Аналогичное решение было принято судом также в отношении другого участника конкурса – ООО «Фрунзе-Флора».

Напомним, 29 сентября 2009 года ООО "Нортима" (Украина) приобрело контрольный пакет ОАО «Одесский припортовый завод» в размере 99,567% уставного фонда за 5 млрд. грн. Цена продажи превысила начальную на 1 млрд. грн. Шаг аукциона составлял 50 млн. грн. В торгах приняли участие 3 компании - ООО "Азот-Сервис (Россия) (подала заявку от имени ООО "СИБУР") ", ООО "Фрунзе-Флора (Украина)” и ООО "Нортима" (Украина).

Однако комиссия по приватизации ОПЗ Фонда госимущества приняла решение не признавать ООО «Нортима» победителем в конкурсе по приватизации завода.

В октябре ООО «Нортима» заявила, что Фонд государственного имущества Украины не вернул своевременно и незаконно использует 400 млн. грн., внесенных компанией в качестве конкурсной гарантии для участия в приватизационном конкурсе по продаже государственного пакета акций ОАО «Одесский припортовый завод».