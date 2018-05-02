Из цепких рук глобального кризиса вырваться непросто…

Финансовые проблемы ряда государств Европейского Союза уже длительное время держат в напряжении игроков фондового рынка. Влияние данного негативного фактора на стоимость акций стало привычным для инвесторов до такой степени, что могло бы уже и не играть роли на фондовых рынках. Ведь к плохому, как и к хорошему, привыкаешь быстро и с течением времени перестаешь обращать на него внимание...

Однако новости экономики США, которые являлись надеждой фондовых рынков, особенно ввиду все тех же проблем Европы, начали подавать тревожные сигналы. Американская статистика показала: из цепких рук кризиса, оказывается, вырваться не так уж и просто…

Вследствие указанной причины на фондовых рынках во всем мире снова воцарился пессимизм. Показательным в этом плане стал период конца прошлого месяца и начала нынешнего.

Как подчеркнул стратег компании Astrum Investment Management Константин Литвин, во вторник, 29 июня, на мировых фондовых рынках началась новая волна продаж. Мировые фондовые и сырьевые рынки обвалились из-за крайне негативной макроэкономической статистики из США, а также возобновившихся забастовок в Греции. Индекс потребительских настроений, рассчитываемый Conference Board, в июне обрушился более чем на 10 пунктов – до 52,9 пункта, в то время как консенсус-ожидания рынка заключались в снижении менее 1 пункта – до 62,5 пункта. Отрицательное влияние на итоговый показатель индекса оказали высокий уровень безработицы и трудности с трудоустройством. К.Литвин объяснил, что потребительский оптимизм играет большую роль в благосостоянии американской экономики, учитывая тот факт, что около 70% ВВП приходится на потребительский спрос. Розничные продажи в США в мае упали на 1%.

Украинские акции во вторник также понесли значительные убытки на негативных новостях с международных площадок, отметили аналитики инвестиционной компании Phoenix Capital. По их мнению, проблемы еврозоны продолжают беспокоить инвесторов. 29 июня все голубые фишки на Украинской бирже торговались в красной зоне, при этом большинство бумаг потеряло более 5%.

Во вторник, 29 июня, украинский фондовый рынок, следуя всеобщему пессимизму на мировых площадках, продемонстрировал очень значительный обвал. Индекс ПФТС упал на 4,36% – до 776,23 пункта. Индекс Украинской биржи рухнул на 6,71% – до 1891,44 пункта.

В последний день июня Америка снова «порадовала» инвесторов плохими новостями.

По словам К.Литвина, мировые фондовые рынки закрылись в среду, 30 июня, очередным падением котировок на фоне продолжающегося потока негативных макроэкономических данных из США. На этот раз негативные данные по рынку труда США пришли из негосударственных статистических источников. Компания Automatic Data Processing (ADP) заявила, что, по итогам проведенного ею опроса 500 тыс. компаний, частный сектор американской экономики создал всего 13 тыс. рабочих мест в июне 2010 года, что впятеро ниже рыночных ожиданий (60 тыс.), а также ниже самого пессимистичного прогноза в 20 тыс. новых рабочих мест. Производственные данные из США и Китая втакже не были радужными. Индекс менеджеров по закупкам в округе Чикаго вышел в рамках рыночных ожиданий, снизившись до 59 пунктов в июне. При этом в Китае вышли данные, показавшие замедление роста в производственном секторе второй месяц подряд. Индекс менеджеров по закупкам (PMI) снизился в июне 2010 года на 1,8 пункта до отметки 52,1 пункта.

Вполне логично, что украинский рынок ценных бумаг на фоне таких новостей не мог показать положительной динамики и продолжил предыдущее падение.

Как сказал аналитик инвестиционной компании «Альтана Капитал» Александр Кушнарев, в последний день июня украинские фондовые биржи продолжили коррекцию, которая продлилась без остановок уже шестую сессию подряд. По его словам, нестабильная динамика зарубежных площадок отразилась и на украинском рынке. Решающим фактором падения стала слабая динамика уровня занятости в США, оказавшаяся гораздо хуже прогнозов.

Индекс ПФТС по итогам торгов 30 июня снизился на 2,25% – до 758,74 пункта. Индекс Украинской биржи упал на 0,33% – до 1887,22 пункта.

В первый день июля США снова не смогли поддержать покупателей ценных бумаг. Даже наоборот: уже традиционно американская экономика продемонстрировала «сбой в системе».

К.Литвин сообщил, что в четверг, 1 июля, в США вышла очередная порция макроэкономических данных, разочаровавших рыночные ожидания. Количество поданных в США первичных заявок на пособие по безработице на предыдущей неделе выросло до 472 тыс., что хуже рыночных ожиданий в 455 тыс. Нормальным же показателем считается количество заявок на уровне 300 тыс. Кроме того, количество сделок по продаже недвижимости в США обвалилось в мае на 30%, что существенно хуже рыночных ожиданий.

По словам стратега, разочаровал также индекс производственной активности от Института управления поставками (ISM), снизившийся в июне до 56,2 пункта, в то время как рынок ожидал снижения до 59 пунктов. Впрочем, подчеркнул К.Литвин, значения индекса выше 50 указывают на рост активности, то есть снижение показателя указывает на замедление темпов роста, но не на спад производственной активности.

На этом новостном фоне украинские площадки в первый день июля также показали ощутимое падение – более двух процентов.

В пятницу, 2 июля, поток негативных новостей из Америки продолжился. Как отметил К.Литвин, в пятницу торги на мировых площадках проходили под влиянием статистики по безработице в США, которые разочаровали рынок. В июне американская экономика потеряла 125 тыс. рабочих мест за счет истечения срока временных рабочих мест в государственном секторе по проведению переписи населения. Этот показатель вышел в рамках рыночных ожиданий, однако рынок больше интересовало, сколько рабочих мест создал частный сектор американской экономики. А вот частный сектор сгенерировал всего 83 тыс. рабочих мест, что оказалось ниже консенсус-ожиданий в 110 тыс. При этом показатель за май был пересмотрен в худшую сторону: с 41 тыс. до 33 тыс. Средние доходы работников снизились в июне на 0,1% (рынок ожидал роста на 0,1%) после 0,2% прироста в мае. Объемы заказов на промышленных предприятиях сократились в мае на 1,4%, что было также хуже консенсуса, ожидавшего снижения на 0,5%.

Тем не менее, несмотря на вышеуказанный негатив, украинские площадки закончили прошлую неделю на позитивной ноте, отметили аналитики инвестиционной компании Phoenix Capital. Так, индекс Украинской биржи рос в течение всего дня и закрылся ростом на 2,83% при объеме торгов в 59,6 млн. грн.

Данный факт мог бы предвещать поворот отечественного рынка к росту. И действительно, начало нынешней недели ознаменовалось значительным подъемом украинских индексов. Так, индекс ПФТС в понедельник, 5 июля, повысился на 2,78% – до 781,53 пункта. Индекс Украинской биржи, в свою очередь, вырос на 2,12% – до 1932,27 пункта. Во вторник, 6 июля, украинский фондовый рынок показал еще более значительный рост. Индекс ПФТС поднялся на 3,16%, а индекс Украинской биржи повысился даже на 4,66%.

Все это могло бы внушить оптимизм инвесторов отечественного рынка ценных бумаг, однако в среду, 7 июля, индекс ПФТС уже снизился - на 0,69%. При этом индекс Украинской биржи упал на 0,85%.

В четверг, 8 июля, украинский фондовый рынок продемонстрировал разнонаправленную динамику, в очередной раз доказавшую его неустойчивость. Это тем более настораживает, что накануне инвесторы получили ряд новостей, имеющих сильный положительный заряд. Симптоматично, что игроки отечественного фондового рынка слабо отреагировали на позитив от рейтингового агентства Fitch и Международного валютного фонда… Объяснять, о чем идет речь, не имеет смысла, так как соответствующие новости уже у всех на слуху.

Как отметили аналитики инвестиционной компании Foyil Securities, украинский фондовый рынок на сегодняшний день демонстрирует позитивную динамику, но уже сейчас можно констатировать признаки возможного сильного падения в среднесрочном периоде. После майского падения отечественный рынок весьма быстро восстановился по сравнению с мировыми площадками, в то время как, например, американские фондовые индексы уже несколько раз обновляли годовые минимумы. Тем не менее, по мнению аналитиков компании, в последнее время на рынке отсутствовала четко обозначенная тенденция, что обусловило его сильную волатильность.

По словам ведущего специалиста по инвестиционному консалтингу Foyil Securities Олега Пасечника, на украинском рынке до сих пор присутствует спрос, хоть объемы и упали из-за периода отпусков приблизительно на 30%. Благодаря этому, а также отложенному спросу, у нашего рынка в ближайшие несколько недель есть возможность показать позитивную динамику. В то же время, эти в целом позитивные тенденции обещают продлиться недолго. Несмотря на наличие значительных свободных средств, которыми сейчас располагают участники рынка, в среднесрочном периоде можно прогнозировать падение спроса на ценные бумаги и, как следствие, снижение их стоимости, считает О.Пасечник.

Украинский рынок ценных бумаг снова находится на распутье. Влияние внешнего негатива столь сильно, что он уже почти не реагирует на давно и безнадежно ожидаемое – появление хороших новостей в Украине… Возможно, они хороши не надолго?

Олег Коберник (УНИАН)