ФГИУ реализовал 8,76% акций «Полтаваоблэнерго»

Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) сегодня в ходе аукционных торгов на ПФТС реализовал 8,76% государственного пакета акций ОАО «Полтаваоблэнерго».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам после завершения торгов заместитель председателя Фонда госимущества Юрий ЯКОВЛЕВ.

По его словам, общая реализационная цена проданных акций «Полтаваоблэнерго» составила 58 млн. 625 тыс. грн.

Как отметил Ю.ЯКОВЛЕВ, всего в ходе торгов было реализовано 9 лотов акций облэнерго, каждый из лотов размером 2 млн. 150 тыс. штук.

По словам заместителя председателя ФГИУ, в ходе торгов реализационная цена акций «Полтаваоблэнерго» была поднята на один шаг (на 10%). Покупателями акций, по его словам, выступили две компании, одна из которых приобрела 6 лотов, другая – 3. При этом Ю.ЯКОВЛЕВ не уточнил их названия.

Всего для участия в сегодняшних торгах зарегистрировались пять компаний.

По информации зампредседателя фонда, в ходе торгов электронная система, обеспечивающая проведение аукциона, дала сбой, и в дальнейшем торги проходили с голоса.

Как сообщил журналистам после окончания торгов один из их участников, опосредованными покупателями всех лотов «Полтаваоблэнерго» выступили сегодняшние мажоритарные акционеры этой компании. По словам источника, данная покупка была совершена ими для закрепления своего контроля над данным предприятием.

Как сообщал УНИАН, ранее Фонд госимущества неоднократно снимал с продажи блокирующие пакеты акций «Полтаваоблэнерго», а также «Сумыоблэнерго» и «Прикарпатьеоблэнерго», торги по которым отменялись из-за отсутствия заявок от потенциальных покупателей.

По словам председателя Фонда госимущества Александра РЯБЧЕНКО, в случае отсутствия спроса со стороны покупателей при продаже на фондовых биржах блокирующих пакетов акций облэнерго они будут раздроблены на более мелкие пакеты – размером 1-5% уставного капитала.

25-процентный госпакет акций ОАО "Полтаваоблэнерго" был разделен на 26 лотов.

Справка УНИАН. ОАО "Полтаваоблэнерго" владеет распределительными электрическими сетями, расположенными на территории Полтавской области, предоставляет услуги по транспортировке и поставке электроэнергии.

На начало 2010 года пакетами акций «Полтавооблэнерго» владели три частных компании Bikontia Enterprises Limited – 23,921%, Larva Investments Limited – 25%, UA Energy Distribution Holding Limited – 23,2949% (все три – Кипр).